SD-WAN: Een belangrijke ontwikkeling en kans voor Multinationals

Wat de podcast is voor marketing is SD-WAN voor de IT. Iedereen snapt ongeveer waar het over gaat en wil er iets mee doen, maar wat precies is niet voor iedereen volledig duidelijk. Vergelijk het met de opkomst van de cloud, een technologie die een absolute game changer werd. Bedrijven kregen al snel het gevoel dat ze ermee aan de slag moesten om niet achter te lopen. Iedereen wilde ervan profiteren, maar stond voor allerlei keuzes zoals het gebruik van een public of een private cloud en verschillende vormen van implementaties. Wanneer er veel verschillende mogelijkheden zijn, is het doorvoeren van een nieuwe technologische ontwikkeling niet eenvoudig. Op dit moment bevindt de markt zich middenin deze ontwikkeling met betrekking tot SD-WAN.

Marktontwikkelingen: van MPLS naar SD-WAN

SD-WAN wordt gepositioneerd als "het nieuwe Multiprotocol Label Switching (MPLS)", de oude manier om connectiviteit tussen locaties te bieden op een veilige manier. Voor het gebruik van MPLS sloten bedrijven veelal contracten af bij global service providers die op hun beurt de locale connectiviteit elders inkochten. Alle locaties maakte verbinding met het datacenter en het internet werd ontsloten via datzelfde datacenter, met als doelstelling het bewerkstelligen van een gesloten netwerk dat wereldwijd aan elkaar gekoppeld was. De transitie van veel organisaties naar de cloud heeft ervoor gezorgd dat de verbinding uit een datacenter niet langer de meest ideale is voor ieder bedrijf. MPLS is namelijk behoorlijk kostbaar ten opzichte van internetconnectiviteit, en de beloofde SLA wordt in veel gevallen niet gehaald. Met name voor bedrijven met veel buitenlandse vestigingen is SD-WAN daarom heel interessant.

Niet langer afhankelijk van serviceproviders

De technologie van SD-WAN kiest zelf de snelste, meest optimale route en bepaald op applicatieniveau welke verbinding en beveiliging het beste en meest kostenefficiënt is. De twee belangrijkste beweegredenen voor bedrijven om te kiezen voor SD-WAN zijn dan ook prijs en performance. Daarnaast spelen schaalbaarheid, flexibiliteit en security een belangrijke rol. Bovendien hoeft het inkopen van connectiviteit niet langer via één provider, die het vervolgens weer afneemt van een vakgenoot. Je kan het vergelijken met een treinreis van Almere naar Parijs. Als je die reis wilt maken, dan moet je naar de website van de NS voor het kopen van je tickets. De enige optie die je hebt is om met de trein naar Amsterdam te reizen, om daar vervolgens de Thalys naar Parijs te nemen. Dit is hoe een MPLS verbinding werkt: het inkopen van de connectiviteit gebeurt bij één provider die vervolgens beroep doet op een concullega indien nodig. SD-WAN zorgt voor veiligere, snellere en kostenefficiëntere connectiviteit. In plaats van dat je enige optie om in Parijs te komen het kopen van dure treinkaartjes bij de NS is (MPLS verbinding), kan je bijvoorbeeld ook een lift nemen als het niet te snel hoeft of het vliegtuig als je haast hebt (SD-WAN). Je bent als bedrijf dus niet langer afhankelijk van serviceproviders. Genoeg redenen dus om te kiezen voor SD-WAN.

Wordt het de standaard?

SD-WAN is momenteel een hot topic. De marktpenetratie van SD-WAN op dit moment: 80% van de ondernemingen kijkt momenteel naar SD-WAN en 64% wil het daadwerkelijk afnemen als dienst. Hoe lang het duurt voordat elke onderneming is overgestapt, hangt echter af van de bestaande MPLS-contracten die zijn afgesloten met grote providers. Die contracten zijn namelijk soms voor jaren vastgelegd. Hoewel je SD-WAN al wel kan toepassen met connecties op MPLS, wordt dit vaak pas gedaan wanneer deze lijnen aflopen. Voor bedrijven en ondernemingen met veel (internationale) vestigingen zijn er in ieder geval geen redenen om niet te kiezen voor SD-WAN. Het is daarom slechts een kwestie van tijd voordat het de standaard wordt.