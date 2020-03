Headless zorgt voor de optimale merkbeleving

In een notendop betekent de keuze voor headless dat de frontend of presentatielaag (de head) ontkoppeld is van het e-commerce platform en andere backend systemen die je als organisatie hebt. Dit heeft als voornaamste voordeel dat je veel flexibiliteit hebt om verschillende kanalen helemaal naar je eigen wensen en die van klanten in te richten. Je kunt spelen met welke (rijke) content je per kanaal aan je klanten aanbiedt, en zodoende een optimale merkbeleving realiseren. Om een goede user experience te halen speelt een moderne web-based user interface, in de vorm van een Progressive Web App (PWA), hier ook een belangrijke rol in.

Het moeten bouwen van een front-end op een headless platform wordt weleens als arbeidsintensief bestempeld. Het tegendeel is echter waar, met een headless platform, dito CMS en een PWA kan er juist vrij snel ontwikkeld worden. Dit met behoud van de flexibiliteit om de webshop een eigen identiteit te geven, in plaats van veroordeeld te zijn tot standaard templates. De PWA is een fundament die ons in staat stelt vlot een selectie van functionaliteit, voorzien van een styling, te bundelen.

Met de bewegingsvrijheid die een headless architectuur biedt, kunnen we klanten een e-commerce omgeving aanbieden die in de toekomst mee kan met veranderende proposities en/of internationale uitbreiding. De door ons geleverde headless oplossing leent zich goed voor multi-brand en meertalige behoeftes. Het geheel leveren wij overigens op Microsoft Azure en maakt gebruik van de specifieke Azure cloud services die beschikbaar zijn. Uiteraard werken we met continuous delivery pipelines.

API-first en multi-channel

Aangezien we het hier hebben over in het algemeen loosely coupled omgevingen, is headless eerst en vooral een API-first aangelegenheid. Dat wil zeggen, alle componenten binnen de e-commerce omgeving hebben een API, waarmee ze eenvoudig te koppelen en integreren zijn. Dit kunnen koppelingen zijn met onderdelen binnen de eigen omgeving(en) zijn, maar ook koppelingen met derden. Denk hierbij aan koppelingen variërend van ERP-systemen tot marketplaces en andere online (martech) platformen. Of omgekeerd, er kan ook door derden gemakkelijk gekoppeld worden met de eigen omgeving, bijvoorbeeld om zelf een marketplace te worden.

Uiteindelijk levert API-first dus eenduidigheid op, iets wat in steeds complexer wordende omgevingen van belang is. Veel aanbieders van e-commerce oplossingen hebben hier inmiddels in voorzien. Waar traditionele CMS'en de content management over meerdere kanalen centraliseert, biedt een headless oplossing meer flexibiliteit om de content verschillend per kanaal, over meerdere kanalen, aan te bieden. Kortom, meer toegesneden op web-based kanalen (pc, mobiel), ook in mobiele apps, op smartwatches, stand-alone kiosk, outlet webshops en ga zo maar door.

Ongeëvenaarde prestaties

Headless is niet alleen eenvoudig en eenduidig in te richten en aan te bieden. De prestaties zijn ook nog eens uitstekend te noemen. Een PWA frontend, als aanvulling op een headless backend, heeft een zeer hoge performance, iets wat essentieel is voor het maximaliseren van conversie. In de wereld van e-commerce is het geduld van klanten een zeldzaam goed, alles moet zo snel mogelijk.

Een PWA is toegerust op rap presenteren. De Vue Storefront PWA werkt hiertoe bijvoorbeeld samen met Elasticsearch, die razendsnel producten en hun prijzen oplepelt. Een headless CMS (zoals Contentful), is toegerust om snel content af te leveren, en een headless e-commerce platform (zoals Commercetools en Virto Commerce) is toegespitst op snelle prijsberekening en orderverwerking.

Naast hoogstaande technische prestaties, zijn uiteraard goede commerciële prestaties ook van cruciaal belang. Ook hier komt de headless architectuur van pas. Als e-commerce partij hou je de volledige controle over het frontend van je omgeving. Dat betekent dat je ook de volledige controle hebt over hoe je klanten richting een aankoop te leidt.

Deze vrijheid vertaalt zich ook in het kunnen aanpassen van het frontend zonder impact op de backend. Aanpassen om te experimenteren, optimaliseren, of te voorzien in tijdelijke marketingthema's, het is allemaal mogelijk. Marketingcampagnes worden nogal eens opgezet met een 'content-led' of 'design-led' strategie. Hierbij komt het de snelheid ten goede als alleen een frontend voor klaargestoomd hoeft te worden. Met een headless architectuur ben je hier succesvoller in dan zonder. Zoals headless op veel vlakken wat ons betreft de beste optie is wat ons betreft.