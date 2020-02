Datacenters moeten verduurzamen, maar hoe?

Als het gaat om emissie van CO2, zijn datacenters volgens cijfers die Bosch aanhaalt tijdens BCW verantwoordelijk voor zo'n 10 procent wereldwijd, meer dan bijvoorbeeld de luchtvaart. Dit aandeel stijgt alleen maar verder, aangezien we steeds meer data gaan genereren en dus op gaan slaan om er allerlei bewerkingen op los te laten. Hier staat weliswaar tegenover dat de vierkante meters van datacenters steeds efficiënter benut worden, bijvoorbeeld door de opkomst van hyperconverged, maar de rekenkracht gaat ook alleen maar omhoog. Dat leidt onherroepelijk tot een hogere vermogensopname door de apparatuur, ook al worden er natuurlijk ook stappen gezet op het gebied van de efficiency van de systemen.

Brandstofcellen als antwoord

Stoppen met het verzamelen van data en alles wat daarbij komt kijken, is vanzelfsprekend geen optie in de huidige tijd. Er moet dus gekeken worden naar mogelijkheden om de energievoorziening schoner te maken. Bosch heeft hiertoe een samenwerking opgetuigd met Ceres Power en een prototype van een PDU ontwikkeld die gebruikmaakt van brandstofcellen.

Een naam heeft het apparaat verder nog niet, hij wordt vooralsnog aangeduid als SOFC, oftewel Solid Oxide Fuel Cell, het type brandstofcel dat wordt gebruikt. Zoals al aangegeven is het een eerste protoype, dat ook zeker niet in deze gelikte vorm (zie foto) op de markt zal komen. Het plan is om er eind van dit jaar voor het eerst live mee te gaan als Bosch een nieuw eigen datacenter opent in hun R&D-afdeling in Renningen, in de buurt van Stuttgart. Commercieel zal het naar men nu inschat pas in 2024 klaar zijn.

Overigens zijn datacenters niet de enige gebruiksdoelen voor SOFC-gebaseerde apparaten zoals dit prototype. Het idee is om er ook onder andere woonwijken, huizenblokken en afzonderlijke huizen en bedrijven mee van energie te voorzien.

Het concept

Zoals gezegd is de SOFC ontwikkeld rondom brandstofcellen, zoals die bijvoorbeeld ook voor auto's worden ontwikkeld. Intern zijn er twee stacks van 250 op elkaar gestapelde cellen. Deze cellen werken volgens elektromechanische principes, dus met anode en kathode en een elektrolyt, in het geval van SOFC is dat een soort keramiek. Dit zorgt ervoor dat elektronen en ionen van elkaar gescheiden worden, waarna de ionen doorgaan en omgezet worden in elektrisch vermogen. Per stack kan er 5 kW geleverd, dus per unit gaat het om 10 kW. Het geheel heeft een rendement van 60 procent, wat goed te noemen is, vergeleken met andere energiebronnen.

Bijzonder aan de zogeheten SteelCell-brandstofcellen van Ceres Power is dat ze naar eigen zeggen gemaakt worden van zeer gangbaar materiaal. Er zitten dus geen zeldzame grondstoffen in. Dat is niet alleen beter voor de aarde in het algemeen, het zorgt er ook voor dat het relatief eenvoudig is om ze te fabriceren. De grondstoffen zijn immers ruimschoots voorhanden.

Werkt op gas of waterstof

SOFC's kunnen daarnaast gebruikmaken van verschillende soorten gassen om de elektriciteit op te wekken, zoals aardgas en methaan, maar ook van waterstof. Uiteraard zit er in bijvoorbeeld aardgas een bepaalde hoeveelheid CO2, maar dat wordt volgens een woordvoerder van Bosch die wij spraken op een vernuftige manier gefilterd. Het belangrijkste is echter dat het gas niet wordt verbrand, dus op die manier kan er niets in de lucht terechtkomen.

Uiteraard is waterstof op termijn en papier de beste brandstof voor SOFC's, want dat zorgt voor een CO2-uitstoot van 0 g/wh. Waterstof komt echter niet in deze vorm voor in de natuur. H2 moet eerst uit H2O gehaald worden. Daarvoor is ook de nodige energie nodig. Als die energie niet uit schone bronnen komt, heb je er onder de streep ook nog niet zoveel aan uiteraard. Het is maar de vraag wanneer er garanties gegeven kunnen worden op dit punt.

Realistisch gezien is gas op dit moment dus de meest voor de hand liggende brandstof voor de SOFC's. Dat kan echter ook al een serieuze afname van CO2-uitstoot opleveren, zo beweert men bij Bosch. Tot 40 procent is mogelijk, waarbij je uiteraard wel een kanttekening moet maken dat dit per land/gebied kan verschillen. Kijk je bijvoorbeeld naar een land zoals Noorwegen, waar nagenoeg alle energie uit waterkrachtcentrales gehaald wordt, dan gaat het niet op. Of Frankrijk, waar 80 procent van de energie uit kerncentrales komt. In bijvoorbeeld Duitsland komt die 40 procent echter wel in zicht.

Per rack een SOFC?

Ongeacht wat de uiteindelijke reductie qua CO2 ook mag zijn, SOFC-gebaseerde apparaten zoals deze moeten natuurlijk ook gewoon praktisch zijn. In het geval van datacenters zijn er zeker nog wel enkele uitdagingen. Zo is het idee dat je per volledig rack een apparaat nodig hebt zoals het prototype dat we tijdens BCW zien staan. Uiteraard zonder glimmende buitenkant, hip schermpje en andere overduidelijk voor de bühne gedane verfraaiingen.

Daarnaast wordt hij uiteindelijk ook nog een slagje kleiner dan hij nu is. Hij moet ongeveer net zo groot worden als een standaard rack in een datacenter. Als je dit even op je in laat werken, dan heeft ieder rack dus een dergelijk apparaat nodig om het aan de praat te houden. Dat betekent waarschijnlijk een behoorlijke extra investering bij grotere datacenters, al moeten we er ook meteen bij vermelden dat we op dit moment nog geen flauw idee hebben van wat de kosten gaan zijn. Gezien de relatief eenvoudige materialen die gebruikt worden, zou het best eens mee kunnen vallen, al zal er ook de nodige R&D in zijn gaan zitten om alles optimaal te laten werken.

Ongewenste gasten: warmte en gas

Een groter probleem dan de kosten is wat ons betreft echter dat gas in veel datacenters niet per se een gewenste gast is. Die infrastructuur moet dan ook nog aangelegd worden overigens, in het geval van waterstof op termijn uiteraard ook. Daarnaast produceert SOFC ook veel hitte. Het proces werkt pas optimaal bij temperaturen tussen 800 en 1000 graden. En warmte is nu juist iets waar je zo weinig mogelijk van wil hebben in een datacenter.

Een woordvoerder van Bosch die wij spreken heeft op zich wel een oplossing voor dat laatste probleem overigens. Hij voorziet een plekje bovenop de racks, waarmee de warmte relatief eenvoudig afgevoerd kan worden, omdat de brandstofcellen toch al hoog in de ruimte staan. Het lost ook meteen het ruimteprobleem op dat je potentieel zou krijgen als je voor iedere rack een ongeveer even groot SOFC-apparaat moet hebben.

Slimme cellen

Als we het hebben over de potentie van brandstofcellen, ben je wellicht geneigd om het alleen te hebben over de manier waarop ze de energie opwekken. In het geval van dit product van Bosch en Ceres Power, is er echter nog een extra dimensie die van belang is, namelijk de distributie van de opgewekte energie, in het geval van een datacenter tussen de racks die er staan. Het apparaat wordt immers niet voor niets getoond op Bosch Connected World, waar het eigenlijk vooral gaat over IoT en de slimme manier waarop alle onderdelen met elkaar samenwerken.

Het idee achter het koppelen van de afzonderlijke SOFC-gebaseerde PDU's is dat het op deze manier mogelijk is om zaken zoals load balancing en fail-over te regelen. Niet ieder rack met servers en dergelijke zal eenzelfde energiebehoefte hebben, waardoor er in de ene PDU een overschot is, terwijl de andere tegen zijn limieten loopt. Om er niet onnodig nog nieuwe bij te hoeven zetten, kunnen ze door middel van slim met elkaar te communiceren elkaar ontlasten. Mocht er eentje uitvallen, dan kunnen andere het overnemen.

Brandstofcellen de toekomst voor datacenters?

De grote vraag is uiteraard of we hier de toekomst van de energievoorziening voor datacenters hebben gezien. Zoals al aangehaald zijn er de nodige hordes te nemen voor het echt interessant wordt wat ons betreft. Aan de andere kant is het een goed teken dat de SOFC's zo (relatief) eenvoudig zijn om te fabriceren. Er zal namelijk behoorlijk wat behoefte komen, mocht het aanslaan. Een hybride energievoorziening lijkt ons ook zeker een mogelijkheid, waarbij oude en nieuwe manieren van het opwekken van het benodigde vermogen naast elkaar in een datacenter beschikbaar zijn, wellicht gekoppeld aan refresh cycles bijvoorbeeld. Wij zullen het in ieder geval blijven volgen en zijn sowieso erg benieuwd naar de eerste tests hiervan, bijvoorbeeld in Bosch's eigen datacenter.